Адвокат Трампа сообщил, что экс-президент США заявит в суде о своей невиновности

Адвокат бывшего американского президента также сообщил, что Трамп не пойдет на сделку со следствием.

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время явки в суд на следующей неделе заявит о своей невиновности. Об этом сообщил его адвокат Джо Такопина.

«После этого начнем предоставлять ходатайства о вероятной юридической ответственности в этом деле», - цитирует «360» слова адвоката бывшего американского президента.

Адвокат Дональда Трампа также подчеркнул, что бывший глава американского государства отказался идти на сделку со следствием, поскольку она предполагает частичное признание вины в обмен на смягчение наказания.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что, по словам адвоката Дональда Трампа Сьюзен Нечелес, бывший президент США явится в Верховный суд в Манхэттене для предъявления обвинений. Сообщается, что это произойдет 4 апреля.