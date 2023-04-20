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В посольстве РФ назвали недальновидным решение Швеции разорвать культурные связи с Россией

Анна Касаткина
23:48 20.04.2023
В дипмиссии заявили, что Россия не будет уподобляться шведским политикам и «наказывать простых граждан Швеции».
В посольстве РФ назвали недальновидным решение Швеции разорвать культурные связи с Россией
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
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Решение властей Швеции разорвать культурные связи с РФ недальновидно и политически мотивировано, а отменить Россию с ее культурой невозможно. Об этом заявили в российском посольстве в Стокгольме.

В среду министр культуры Швеции Париса Лильестранд заявила, что ее ведомство решило не продолжать работу Совета по вопросам культуры при посольстве РФ. После того, как вакансия советника освободится в августе этого года, ее оставят незанятой. Лильестранд объяснила это тем, что для работы в Москве и России нет возможности «из-за местных предпосылок и ситуации в мире».

В российском посольстве назвали слова Лильестранд лукавством и напомнили, что Швеция в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с РФ в культурном плане еще в марте 2022 года.

В дипмиссии отметили, что Россия не намерена уподобляться шведским политикам, которые ранее призывали разорвать все связи с Москвой, и «наказывать простых граждан Швеции, которые являются верными поклонниками и истинными ценителями российской культуры и искусства».

«Двери посольства России всегда открыты для друзей нашей страны. Отменить Россию с ее культурой, известной во всем мире, невозможно!» - заявили в посольстве.

Там также добавили, что «недальновидное и политически мотивированное решение» правительства Швеции о разрыве культурных связей «больно ударит» лишь по самой стране и ее гражданам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что к июлю Швеция может стать членом НАТО. Такое решение может быть принято до саммит Североатлантического альянса, считает он.

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