В стране и мире Губернатор Белгородской области сообщил о взрыве гранаты во дворе частного дома Ян Брацкий В результате трагического инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. © Фото: Tino Plunert, ZB, GlobalLookPress Читайте нас на: Во дворе одного из частных домов в Белгороде взорвалась граната. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место. По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни», - написал Гладков в своем Telegram-канале. Сейчас на месте происшествия дежурят представители правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в случившемся. Ранее стало известно о «заминированном» грузовике на юго-востоке Москвы. Прибывшие на место вызова спасатели и полицейские установили, что подобные гранаты используются для игры в страйкбол и внешне напоминают Ф-1. При взрыве они разбрасывают вокруг себя пластиковые шарики. Экспертное мнение и аналитика