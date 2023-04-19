Ракетчики рассказали о работе «истребителей дронов» «Бук-М3» в зоне СВО

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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» защищают российских военнослужащих в зоне СВО от беспилотников, ракет и ударов систем залпового огня. «Буки» прикрывают объекты от воздушного нападения, в том числе при мощном радиоэлектронном и огневом противодействии противника.

«Поражаем такие цели как БПЛА, реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты и крылатые ракеты, самолеты и вертолеты», - рассказывает начальник расчета ЗРК Бук-М3 с позывным «Нева».

Пусковая установка ЗРК «Бук-М3» выезжает на огневую позицию. По скорости и проходимости он не уступает хорошему внедорожнику. Эта машина на гусеничном ходу разгоняется до 60 километров в час по практически любой местности.

После остановки «Бук» сразу переходит в боевую готовность. Ракеты встают в стартовое положение, РЛС сканирует сектор. Когда ракеты готовы, начинается вращение в поиске сектора огня.

За время СВО «Бук-М3» показал себя крайне эффективным против разведывательно-ударных БПЛА. За это машины прозвали истребителями дронов. Но ЗРК поражает и «Точки-У», и ракеты РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.

Ракетные дивизионы Западного военного округа прикрывают расположения союзных сил, крупные военные объекты и объекты инфраструктуры. Их ЗРК в зоне спецоперации защищают и населенные пункты, в которых проживает мирное население.

«За время СВО был удостоен награды - медали Жукова. Противник применил реактивную систему залпового огня по подразделению, которое мы прикрывали. Захватили цели, они все были поражены», - рассказывает «Нева».

«Бук-М3» не имеет аналогов в мире среди ЗРК своего класса. Комплекс может одновременно вести до 300 воздушных объектов. Система ПВО работает на 360 градусов. У машин комплекса новейшая электроника и мощная радиолокационная станция. Группировка «Бука» способна обнаруживать и поражать шесть целей практически разом.

Ранее «Звезда» подробно рассказывала о развитии этого зенитно-ракетного комплекса.