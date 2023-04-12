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Герой России Белов рассказал, как экипаж Т-72 сравнял с землей украинские позиции

Игорь Лапик
21:11 12.04.2023
Огонь ведется по целям, которые приметили операторы беспилотников, - это взводный опорный пункт, блиндажи, окопы, склад боеприпасов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Туда, где находятся позиции российских танкистов дороги ведут, но проехать по ним свободно могут только разве что сами танки. Легковушки попросту вязнут и ломаются. До переднего края можно добраться только на бронетехнике. Несмотря на то, что погода стоит сухая, все грунтовые дороги разбиты, пропитались влагой и вот так на броне не существует бездорожья. Можно ехать прямо через поле там где и вовсе нет никаких дорог.

Российский танк Т-72 группировки «Отважных» Центрального военного округа (ЦВО) быстро прячется в лесопосадке и открывает огонь по украинским националистам. Огонь ведется по целям, которые давно приметили операторы беспилотников, - это взводный опорный пункт, блиндажи, окопы, склад боеприпасов. Где то 4-5 км отсюда. Враг чувствовал себя вольготно ходил в полный рост, ощущал себя в безопасности, но до поры, до времени.

С беспилотника фиксируется успешное поражение целей. Над лесом поднимается дымок от прилета снарядов. У украинских боевиков точно есть потери. Командует экипажем боевой машины Герой России Степан Белов. Он воюет с первого дня специальной военной операции.

«Ощущение, когда ты попадаешь там, где находится противник, всегда в кураж входим. Чувство удовлетворенности, что на одного-двух-трех неонацистов будет меньше. Не знаю, сколько там их положили», - говорит Белов.

На счету Степана Белова и его экипажа - два десятка подбитых вражеских танков, БМП и БТР, не считая разной легкой техники. Свои подвиги Герой России совершил на танке Т-72, который сейчас в ремонте. Техника показала невероятную живучесть. Она каждый раз спасала экипаж в любой сложной ситуации.

В танковом батальоне с нетерпением ждут встречи с натовскими «Леопардами». Говорят, что их товарищи на других направлениях уже получили успешный боевой опыт против этих танков.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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