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В США задержан гражданин Белоруссии за обход санкций на $150 млн

Анна Касаткина
02:18 20.04.2023
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из предъявленных пунктов обвинения.
В США задержан гражданин Белоруссии за обход санкций на $150 млн
© Фото: Jens Schlueter, dpa, GlobalLookPress
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В США гражданина Белоруссии арестовали по делу об обходе американских санкций против России на сумму более $150 миллионов. Об этом заявили в Минюсте страны.

«Сорокашестилетний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Белоруссии, арестован... по федеральному уголовному делу об участии в схеме обхода санкций США», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Власти США обвиняют Карпушкина в участии в схеме по обходу санкций против предпринимателя Сергея Курченко путем закупку сталеплавильных материалов на сумму $150 миллионов. Ему предъявлены обвинения по более 10 пунктам, каждым из которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее США обвинили в уклонении от санкций сына красноярского губернатора Александра Усса Артема. Мужчину арестовали в Италии, ему грозила экстрадиция в Штаты, однако позже Усс смог скрыться из-под ареста и приехать в Россию.

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