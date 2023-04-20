В США задержан гражданин Белоруссии за обход санкций на $150 млн
В США гражданина Белоруссии арестовали по делу об обходе американских санкций против России на сумму более $150 миллионов. Об этом заявили в Минюсте страны.
«Сорокашестилетний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Белоруссии, арестован... по федеральному уголовному делу об участии в схеме обхода санкций США», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Власти США обвиняют Карпушкина в участии в схеме по обходу санкций против предпринимателя Сергея Курченко путем закупку сталеплавильных материалов на сумму $150 миллионов. Ему предъявлены обвинения по более 10 пунктам, каждым из которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее США обвинили в уклонении от санкций сына красноярского губернатора Александра Усса Артема. Мужчину арестовали в Италии, ему грозила экстрадиция в Штаты, однако позже Усс смог скрыться из-под ареста и приехать в Россию.