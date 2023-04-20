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Необъяснимые смерти: проверка ПНИ №10 в Петербурге показала, в каких условиях содержатся подопечные учреждения

Павел Кутаренко
21:24 20.04.2023
Сейчас проверкой психоневрологического диспансера №10 в Санкт-Петербурге занимаются сотрудники правоохранительных органов, ситуация находится на контроле соцзащиты и аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Следователи выясняют обстоятельства смерти подопечных психоневрологического диспансера №10 в Санкт-Петербурге. Накануне к главам федеральных ведомств обратилась Нюта Федермессер - руководитель московского центра паллиативной помощи. По ее словам, сиротам не оказывают должный уход, некоторые из них умирают от истощения, в полном одиночестве. Ситуация требует тщательной проверки, ее уже начали, но виновных определить непросто.

На опубликованные снимки из учреждения невозможно смотреть без содрогания. На них подопечные психоневрологического интерната №10 в Петербурге. Сироты, которые умерли за последний год. Два дня назад не стало Алексея Дельвари. В свои 23 года он весил менее 20 килограммов. По словам руководителя центра паллиативной помощи московского Депздрава Нюты Федермессер, сотрудники интерната привезли мальчика в Александровскую больницу и уехали.

«Он умер от голода и от нелюбви и при этом даже хоронить Лешу будут волонтеры. Это ребята, у которых крайне низкая масса тела, которые умрут, потому что рядом нет заботливых  рук, потому что рядом нет кого-то, кому будет не все равно, сколько они съели и как поспали, улыбнулись ли они хоть раз за день. Леша Дельвари умер, но можно пожалуйста больше не допускать смерть детей в интернатах», - попросила Федермессер.

Крайне эмоциональное видеообращение Нюта Федермессер адресовала руководителям федеральных ведомств и была ими услышана.

«Смерть каждого молодого человека в учреждении - всегда боль. И основное - разобраться в причинах. По обращению учредителя фонда "Вера" Анны Федермессер о ситуации в ПНИ №10 в Санкт-Петербурге мы направили запросы в компетентные органы. Будет проведена проверка. На ближайшем съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который пройдет в Казани, отдельно обсудим этот вопрос», - пообещала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

И проверки уже начались. Силовики сейчас внимательно изучают документы, опрашивают руководство и персонал учреждения. Уже заведено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В этом психоневрологическом интернате живут почти 900 человек, многие из них - люди с тяжелыми нарушениями развития, опекуном их является директор учреждения, пообщаться с которым съемочной группе не удалось. Интернат за глухим забором, словно в осаде. Прокомментировать эту непростую ситуацию согласилось только руководство городского комитета по социальной политике.

«То что Алеша так мало весил связано только с его физическим состоянием. Сейчас ведется проверка деятельности учреждения, все факты указанные в обращении будут проверены, ни один факт не останется незамеченным и по результатам проверки мы всех обязательно проинформируем», - отметила председатель комитета по соцполитике Елена Фридрикова.

Журналистам удалось найти родителей некоторых подопечных учреждения. У сына Лидии Федоровны тяжелое заболевание, ухаживать за ним дома одна она не может. В интернате он уже 13 лет. За это время он похудел на 17 килограммов - для должного ухода здесь не хватает сотрудников.

«Их 70 человек на отделение, две санитарки - что они могут? А они все тяжелые ребята, многие самостоятельно не едят, даже не передвигаются, не одеваются сами. Никто ни за что не отвечает, никто ничего не контролирует, чуть что - в больницу отправляют. В больницах они там не нужны, наши ребята», - сетует Лидия Михайловна.

Мама Павла Михайлова считает, что главная проблема в слишком частых госпитализациях подопечных. Жителей интерната отвозят в обычные больницы, где они нередко остаются вообще без присмотра и ухода. Да, помогают волонтеры благотворительных организаций, если их допускают. Для их полноценной работы в больницах и интернатах до сих пор не созданы необходимые условия.

«В этих учреждениях невозможно организовать индивидуальный подход, сопровождение. Они не могут быть домом для людей, которые требуют особого ухода, поддержки, теплоты – нуждаются, как и мы с вами в нормальной жизни. Необходимо сопровождаемое проживание», - полагает руководитель направления сопровождения выпускников интернатов Благотворительной Организации Светлана Мамонова.

История Андрея Ягодина наглядно доказывает, какой может быть жизнь у подопечных интернатов. Мальчик - незрячий с рождения, жил в детском интернате под Петербургом, пока его не решила забрать волонтер Мария Ягодина.

«После того как я первый раз побывала в ПНИ взрослом, я поняла, что через шесть лет Андрей окажется там же. Андрей, который не умеет говорить, не умеет ходить - я понимала, что он там не сможет долго прожить. Когда я его забирала, ему было 12 лет, рост 116 см - как 4-х летний ребенок и развит он был на ребенка до года. В течение первого года дома он вырос на 13 см», - рассказала опекун молодого человека Мария Ягодина.

Сейчас Андрею 24, он старший в семье Маши, у которой еще трое родных детей. Для нее они все - свои. И получается проблема не столько в одном интернате, сколько в системе ухода в целом, когда за высокими заборами умирают никому ненужные «невидимые люди».

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