Мария Львова-Белова проверит факты гибели воспитанников интерната в Петербурге

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в компетентные органы в связи с предполагаемыми фактами смерти воспитанников психоневрологического интерната №10 Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ее пресс-службе. О семи трагических случаях в петербургском ПНИ № 10 ранее сообщила учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, пишет ТАСС.

По ее словам, учреждение страдает от хронического кадрового голода, нуждающиеся в особом уходе постояльцы лишены необходимого внимания, многие из них истощены. Волонтерам доступ в стены интерната закрыт, заверила Федермессер.

Ранее детский омбудсмен рассказала об эффективности лагерных смен для детей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. На отдых были вывезены сотни подростков, которые пережили военные действия. Во время смен они знакомятся со сверстниками, интегрируются в общее образовательное пространство, специалисты оказывают им необходимую психологическую помощь.