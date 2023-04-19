Лавров пригласил главу Госдепа Блинкена на министерские встречи в Совбез ООН

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил своих коллег из других стран и госсекретаря США Энтони Блинкена на заседания Совбеза ООН 24-25 апреля в рамках российского председательства. Об этом заявил его заместитель Александр Панкин.

«Я не знаю, будет ли это (встреча Лаврова и Блинкена на полях ООН - прим. ТАСС). Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать», - сказал Панкин.

Напомним, с 1 апреля Россия председательствует в Совете Безопасности ООН сроком на один месяц. Ряд заседаний пройдут под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель ранее не удержался и пошутил, что начало председательства России подходит для апрельского Дня дурака. На Смоленской площади остроту Борреля оставили без комментария, отметив, что есть более серьезные поводы для внимания.