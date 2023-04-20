Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал о воевавшем на Украине сыне

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Кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди заявил об участии своего сына в боевых действиях на территории Украины.

«Мой собственный сын служил там и вступил в отряд специального назначения, в составе которого участвовал в харьковской наступательной операции», - рассказал он в эфире Fox News.

Речь о Конноре Кеннеди, которому 28 лет. О нахождении в зоне боевых действий молодой человек сообщил в социальных сетях в октябре 2022 года. Сын кандидата в президенты вступил в интернациональный легион. О том, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году стало известно 6 апреля. Роберт Кеннеди уже подал соответствующую заявку. Про кандидата-демократа известно, что он работает адвокатом.