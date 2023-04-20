ФСБ задержала игиловца*, который планировал теракт в Минводах

У задержанного в Ставропольском крае изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами террористов.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность сторонника «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ставропольском крае.

В ЦОС ФСБ России сообщили, что мужчина, который планировал теракт на объекте массового пребывания людей, был задержан в Минеральных Водах. Правоохранители нашли и изъяли у него компоненты для изготовления взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами террористов.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Москве и Новосибирске. Она смогла сделать это, прекратив деятельность одного из главарей ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал террористические акты в этих городах. Главарем оказался гражданин Таджикистана Назаров Т.М. 1989 года рождения.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.