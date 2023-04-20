Михалков заявил, что русский тот, кто и в беде остается со страной

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress

Настоящим русским человеком можно считать того, кто остается со своей страной и в несчастье, и в беде. С таким заявлением выступил народный артист РСФСР, кинорежиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков на открытии Московского международного кинофестиваля.

«Понимаете, не тот русский, кто со страной, когда она прекрасна, здорова, богата, а тот, который в несчастье, в беде, в проблемах остается рядом с ней», - сказал Михалков.

Председатель Союза кинематографистов России добавил, что именно это отличает тех, кто наблюдает со стороны, и кто по-настоящему переживает за свою страну.

Ранее получивший гражданство Армении шоумен, актер кино Михаил Галустян заявил, что не собирается уезжать из России. «Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка», - написал он в своей соцсети.