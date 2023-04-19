Кабмин предложил защитить москвичей от переплат за отопление теплыми зимами

Предполагается, что новые правила оплаты будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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Власти Москвы могут наделить правом самостоятельной установки размера оплаты за отопление многоквартирных домов. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение депутатов Госдумы РФ. Данную необходимость авторы поправок объясняют тем, что затяжные и холодные зимы в столице все чаще сменяются умеренно холодными и даже теплыми.

«Это приводит к необходимости оплачивать завышенный объем тепловой энергии в течение года, на который приходится теплая зима, с учетом того, что среднемесячный объем подлежащей оплате тепловой энергии определен за предшествующий год, в котором зима была холодной», - говорится в пояснительной записке.

Сейчас собственники платят за отопление в течение отопительного сезона либо равными долями в течение года. Именно второй вариант принят в российской столице. Это не позволяет значительно увеличивать сумму платежей в холодное время года.

Ранее стало известно об инициативе Минстроя и ЖКХ РФ обязать россиян впускать работников жилищно-коммунального хозяйства в свои дома для обслуживания и установки счетчиков. Тех жильцов, кто дважды откажет коммунальщикам в этом праве, предполагается штрафовать.