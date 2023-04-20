Столтенберг заявил, что Украина в будущем вступит в НАТО
Украина со временем обязательно вступит в Североатлантический альянс. С таким заявлением в рамках визита в Киев выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Надлежащее место Украины - в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы альянса.
Ранее в Кремле заявили, что недопущение членства Украины в Североатлантическом альянсе стало одной из целей специальной военной операции. В противном случае, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев будет представлять серьезную угрозу для нашей страны.
Сегодня генсек НАТО встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний уверен, что этот визит символизирует готовность альянса начать «новую главу» в отношениях с Украиной.