Компания Маска SpaceX не смогла запустить Starship

Инженеры столкнулись с проблемой герметизации на ракете и не смогли ее решить.

© Видео: SpaceX © Фото: SpaceX

Компания Илона Маска SpaceX отложила испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship из-за технических проблем. Об этом сообщила сама компания в своем Twitter.

Ракета должна была взлететь с полигона SpaceX в Бока-Чике, штат Техас. Однако перед взлетом инженеры столкнулись с проблемой герметизации и им не удалось ее решить.

Руководитель компании Илон Маск сообщил, что клапан давления замерз, поэтому запуск пришлось перенести. Вместо взлета компания провела тест Wet Dress Rehersal, во время которого заливается топливо, но взлет останавливают за 10 секунд до старта ракеты.

Ранее планы начать строительство сверхтяжелой ракеты-носителя в Российской Федерации прокомментировал академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин. По словам эксперта, такая ракета позволит одним пуском совершать перелеты до Луны.