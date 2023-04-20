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Эксперт Малков заявил, что корь является номером один по заразности

Максим Крюков
16:00 20.04.2023
Как отметил директор по технологиям медицинской компании Владимир Малков, если человек встретился с корью во взрослом возрасте, он никогда этого не забудет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Наталья Горшкова, РИА Новости
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В ограниченном пространстве риск заражения корью приближается к 100%, при этом подхватить инфекцию крайне легко. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал директор по технологиям медицинской компании Владимир Малков.

«Корь - это вирусное инфекционное заболевание, нам многим знакомое с детства. На текущий момент уже не так сильно знакомо, потому что это вакцино-контролируемая инфекция. Что это значит? Что профилактика кори включена в национальный календарь прививок, и дети по графику прививаются несколько раз от кори. Соответственно, получают поствакцинальный иммунитет, и от этого защищены. Те дети, которые по медотводу или по иным причинам не проходили вакцинацию, находятся в группе риска», - сказал он.

По его словам, если заболевание перенесено в раннем возрасте, оно протекает достаточно тяжело, «но условно нормально, то есть и прогноз хороший по этому заболеванию и переносимость у детей достаточно хорошая».

«Но если вдруг ребенок корью в детстве не заболел, то он превращается во взрослого человека, и когда взрослый человек встречается с корью, то это тяжелейшее инфекционное заболевание. Есть прекрасный пример моего коллеги: если человек встретился с корью во взрослом возрасте, он никогда этого не забудет. То есть настолько тяжелая интоксикация, когда человек несколько дней лежит с высокой температурой, без сил, высокая потливость, и соответственно, прогноз может быть уже не такой радужный, как в детском возрасте. Бывают случаи, когда заканчивается смертельным исходом. Для некоторых людей, у которых иммунная система не справляется», - рассказал эксперт.

Также специалист отметил, что заразиться корью очень легко, подчеркнув, что это одна из самых заразных инфекций.

«Индекс заразности вообще строится по кори, то есть это № 1 по заразности. Есть прекрасный пример: если ребенок на втором этаже болеет корью, и у него открыта форточка, то ребенок на пятом этаже, скорее всего, заболеет корью. Распространяется очень легко: от человека к человеку, по воздуху, через бытовые предметы, через общение, через рукопожатие. Легко подхватить, если находиться в очаге. Болеют массово, большое количество людей, заболевают целые коллективы, то есть в ограниченном пространстве риск заражения приближается к 100%», - заявил Малков.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что вне зависимости от возраста пройти вакцинацию против кори целесообразно тем, кто не делал прививку или у кого нет антител против вируса. По его словам, если человек знает, что он давно вакцинировался, то целесообразно сдать тест на антитела.

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