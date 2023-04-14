Герасимов: для внезапной проверки ТОФ создана учебная обстановка, как при прямой угрозе агрессии

Начальник Генштаба ВС РФ уточнил, что на первом этапе флот будет приведен в боевую готовность, на втором будут развернуты силы постоянной готовности, а на третьем - отработаны учебно-боевые задачи.

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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что для внезапной проверки Тихоокеанского флота создана учебная обстановка, как при прямой угрозе агрессии. На тренировке для военнослужащих создадут условия, максимально приближенные к реальным боевым действиям.

«На проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. В рамках мероприятия необходимо создать для проверяемых условия, максимально соответствующие содержанию и характеру современной вооруженной борьбы», - заявил глава Генштаба.

Учения будут разделены на три этапа. На первом Тихоокеанский флот приведут в боевую готовность. На втором развернут силы постоянной готовности. На третьем группировки отработают учебно-боевые задачи.

«Также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО, авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах Тихоокеанского флота», - добавил Герасимов.

Напомним, сегодня, 14 апреля, Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов