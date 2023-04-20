Бундестаг: нога немецкого солдата не ступит на Украину

Также в немецком правительстве посоветовали украинским властям не ждать поставок современных истребителей, стоящих на вооружении бундестага.

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Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Об этом заявила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Также Киеву не стоит ждать поставок истребителей, стоящих на вооружении ФРГ, уточнила она.

«На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», - подчеркнула политик в интервью телеканалу ARD.

Ранее Штрак-Циммерманн критиковала медлительность официального Берлина при поставках на Украину немецких танков. До этого министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен анонсировал передачу Нидерландами и Данией 14 танков Leopard 2 на Украину.