В первые две недели мая россиян ждут 7 рабочих дней

На первой неделе мая будет всего четыре рабочих дня (с 2 по 5 мая), а на второй неделе россияне будут работать три дня (с 10 по 12 мая).

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Министерство труда и социальной защиты РФ напомнило россиянам, что в мае их ждут три дополнительных выходных дня - 1, 8 и 9 мая.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: с 2 по 5 мая», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

С 6 по 9 мая граждан страны также ждут «каникулы», а затем наступит трехдневная рабочая неделя (с 10 по 12 мая).

Ранее вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков заявил, что в Госдуму внесли законопроект о введении длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Инициатором законопроекта стала партия «Новые люди». По словам Даванкова, увеличение майских «каникул» предполагает перенос на весну четырех новогодних выходных. Депутат напомнил, что регионы и сейчас могут вводить дополнительные выходные на майские праздники, но не делают этого.

Глава Комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов в свою очередь заявил РИА Новости, что у данного проекта нет перспектив.