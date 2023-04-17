В конгрессе назвали жалким зрелищем закупку США снарядов у Южной Кореи

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Президент США вынужден заимствовать боеприпасы у Южной Кореи, так как помощь Украине опустошила запасы страны. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что теперь вынуждены заимствовать 50 000 артиллерийских снарядов у Южной Кореи», - написала она в Twitter.

Тейлор Грин также назвала подобное поведение жалким, а администрацию президента Джо Байдена неудачниками.

Газета «Тона Ильбо» ранее сообщила, что Сеул передаст Вашингтону 500 тысяч 155-мм снарядов. Собственное вооружение США собираются направить на Украину. Новый пакет военной помощи, включающий в себя, в том числе, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, Пентагон анонсировал 4 апреля.

В марте план по ускоренной передаче Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет поддержали лидеры страны Евросоюза. В соглашении отмечается, что поставки должны осуществляться без ущерба обороне стран объединения.