В стране и мире Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для защитников Донбасса с 2014 года Тимур Шерзад Речь идет о лицах, по решению органов госвласти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил и воинских формирований этих республик с 12 мая 2014 года. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Государственная Дума России приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий для защитников Донбасса с 2014 года. «Речь идет о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик», - говорится в сообщении на сайте Госдумы. Предполагается, что закон вступит в силу со дня опубликования. Ранее Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Они получат получат право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные выплаты, а также другие меры соцподдержки. Экспертное мнение и аналитика