Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для защитников Донбасса с 2014 года
Речь идет о лицах, по решению органов госвласти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил и воинских формирований этих республик с 12 мая 2014 года.
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Государственная Дума России приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий для защитников Донбасса с 2014 года.
«Речь идет о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик», - говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня опубликования.
Ранее Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Они получат получат право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные выплаты, а также другие меры соцподдержки.