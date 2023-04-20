В МО РФ сообщили о поражении украинского объединенного штаба группировки «Бахмут»
Вражеский штаб находился в районе населенного пункта Константиновка на территории ДНР.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило о поражении украинского объединенного штаба группировки «Бахмут». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут"», - заявил Конашенков.
Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневому поражению подверглось 86 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 127 районах.
Удалось поразить три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады и 116-й бригады территориальной обороны противника.