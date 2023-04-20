В МО РФ сообщили о поражении украинского объединенного штаба группировки «Бахмут»

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневому поражению подверглось 86 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 127 районах.

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