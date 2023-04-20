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В МО РФ заявили, что противник потерял на Донецком направлении до 470 боевиков за сутки

14:30 20.04.2023
Также неприятель потерял на этом направлении три танка, пять БМП, шесть других боевых бронированных машин, четыре автомобиля, РСЗО «Град» и гаубицу «Мста-Б».
В МО РФ заявили, что противник потерял на Донецком направлении до 470 боевиков за сутки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило, что противник потерял на Донецком направлении до 470 боевиков за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наемников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица "Мста-Б"», - сказал он на брифинге 20 апреля.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника на западе Артемовска. Он добавил, что ВДВ и артиллерия пресекают попытки вооруженных формирований Украины контратаковать и перебросить резервы. С воздуха штурмовые отряды поддерживает авиация, за сутки совершив десять вылетов. Артиллеристы выполнили 64 огневые задачи.

Поражены подразделения неприятеля в районах Богдановки, Красного и Ступочек, а в районе Водяного уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено противнику в районах Угледара, Великой Новоселки, Шевченко. В районах Павловки и Малиновки пресечены действия двух украинских разведгрупп. Как утверждает Конашенков, суточные потери украинской стороны составили до 30 человек. Помимо живой силы, уничтожены боевая бронированная машина и буксируемая гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено более 15 украинских боевиков, два автомобиля, буксируемая американская гаубица М777, а две советские буксируемые гаубицы «Мста-Б».

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