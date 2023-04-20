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В Петербурге после гибели шести детей в интернате возбуждено уголовное дело

Анна Назайкина
13:49 20.04.2023
Ранее в связи с этой трагедией уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в соответствующие органы.
© Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга © Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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После гибели шести воспитанников психоневрологического интерната в Петербурге СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Изначально о трагедии в ПНИ №10 заявила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Впоследствии в связи с этой ситуацией уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что проверит факты гибели детей. Она обратилась в соответствующие органы.

Началась доследственная проверка. По информации правоохранителей, работники учреждения ненадлежащим образом ухаживали за детьми, в связи с чем наступила смерть шести постояльцев. Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В интернате в настоящее время работают также сотрудники прокуратуры. Они организовали выездную проверку учреждения.

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