Армия Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником Иван Петров Основная тема ролика - общность идей, ценностей и интересов, вступление в ряды боевого братства, где все мыслят схожим образом. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видеоролик, призывающий записаться на контракт. Его главная тема - это общность идей, ценностей и интересов, вступление в ряды боевого братства, где все мыслят схожим образом. «Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть, какой твой путь. Ты среди тех, кто тебя понимает, и тех, кто разделяет твои ценности», - говорит закадровый голос в видео. Присоединяйся к СВОим. Служи по контракту. Ранее «Звезда» показала, как российские орудия «Нона-К» громят украинские блиндажи 120-миллиметровыми минами. Экспертное мнение и аналитика