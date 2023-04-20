Армия Армия Армия

Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником

Иван Петров
14:12 20.04.2023
Основная тема ролика - общность идей, ценностей и интересов, вступление в ряды боевого братства, где все мыслят схожим образом. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России показало видеоролик, призывающий записаться на контракт. Его главная тема - это общность идей, ценностей и интересов, вступление в ряды боевого братства, где все мыслят схожим образом. 

«Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть, какой твой путь. Ты среди тех, кто тебя понимает, и тех, кто разделяет твои ценности», - говорит закадровый голос в видео. 

Присоединяйся к СВОим. Служи по контракту.

Ранее «Звезда» показала, как российские орудия «Нона-К» громят украинские блиндажи 120-миллиметровыми минами

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:21 В стране и мире
В Киеве намерены разорвать договор аренды земли с посольством России
14:09 В стране и мире
Видео
Путин отметил муниципальных добровольцев, отстаивающих исторические территории России в зоне СВО
13:49 В стране и мире
Видео
В Петербурге после гибели шести детей в интернате возбуждено уголовное дело
13:52 В стране и мире
FT: Столтенберг в Киеве планирует встретиться с Зеленским
12:23 В стране и мире
Видео
Участнику банды Басаева, напавшему на псковских десантников, дали 23 года
Популярное
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Видео
Политолог Безпалько: Столтенберг может обсудить в Киеве пассивное включение Украины в НАТО
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.