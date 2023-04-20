Более 2000 демобилизованных студентов из ЛНР пройдут реабилитацию по возвращении из зоны СВО

Студенты ЛНР пройдут не только оздоровительные курсы, но и курсы социализации.

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️Более двух тысяч демобилизованных студентов из ЛНР пройдут реабилитацию после возвращения из зоны проведения СВО. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник во время открытия проекта «Спасибо, братцы!».

«В прошлом году 50 студентов уже прошли реабилитацию в Москве. Теперь участниками программы станут более двух тысяч человек», - сказал он.

В рамках проекта молодые люди пройдут социализацию, обретут новые знакомства и единомышленников, им помогут определиться с профессией, добавил врио главы республики.