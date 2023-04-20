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Участнику банды Басаева, напавшему на псковских десантников, дали 23 года

Андрей Аркадьев
12:23 20.04.2023
Махди Магомедову с учетом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
© Видео: СК РФ © Фото: ЦОС ФСБ России, СК РФ
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Суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба Махди Магомедова к 23 годам колонии строгого режима за участие в нападении на десантников Псковской дивизии в 2000 году. Тогда Российская армия потеряла 84 бойца, сообщает СК и ФСБ РФ.

«Магомедову с учетом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

В релизе сказано, что нападение было осуществлено с трех сторон. Магомедов по кличке Палач со своей позиции стрелял из автомата в российских военных.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в отчаянном бою с численно превосходящими боевиками погибла почти вся 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина.

Ценой собственных жизней бойцы больше суток сдерживали натиск террористов. Из 90 военнослужащих выжили лишь шестеро, 22 из них заслужили звание Героя России, 68 награждены орденами Мужества.

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