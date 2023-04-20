Российские военные сбили украинский Су-25 в районе Угледара

Там же артиллеристы уничтожили минометный расчет противника из гаубицы «Мста-Б».

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Украинский Су-25 сбит в районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты ТОФ, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток», - рассказал Гордеев.

Минометчики группировки уничтожили разведгруппу противника. Ликвидированы четыре боевика. Засекли ее средствами воздушной разведки.

Также в районе Угледара артиллеристы уничтожили минометный расчет противника из гаубицы «Мста-Б». Боевиков удалось обнаружить с помощью комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк». Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка.

На Запорожском направлении расчет ЗРК «Тор» сбил вражеский БЛА самолетного типа. Подтверждено уничтожение артобстрелом склада боеприпасов противника в районе Каменского, а также бронеавтомобиля в Степовом и пикапа в Щербаках. Ликвидированы больше 10 боевиков.

Из самоходной артиллерийской установки «Мста» уничтожена гаубица противника в районе Новоселовки, обнаруженная комплексом «Пенициллин».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о блокировании Артемовска с севера и юга подразделениями ВДВ.