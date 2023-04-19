ФСБ предотвратила подрыв объекта энергосистемы в Керчи

Задержан причастный к подготовке преступления гражданин России и Украины, дома у него нашли самодельную бомбу.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

В Керчи сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы Крыма. Ими задержан гражданин России и Украины 1971 года рождения, причастный к подготовке преступления.

На злоумышленника завели уголовное дело. Диверсанту грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненно. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

При обыске в доме у мужчины нашли самодельную бомбу. Обнаружены и устройства, на которых сохранилась переписка с сотрудниками спецслужб Украины.

Напомним, недавно в Ярославской области задержали жителя города Гаврилов-Ям. Мужчина в Интернете высказывался в поддержку киевского режима.

Также он призывал совершать диверсии в отношении российских военных, помогать украинским боевикам и уничтожать государственных деятелей.