Задержан житель Ярославской области, призывавший в Сети совершать диверсии против ВС РФ
В Ярославской области задержан житель города Гаврилов-Ям, его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности через Сеть, сообщили в региональном управления ФСБ.
Кроме того, ведомство показало кадры задержания, которое, судя по кадрам, проходило в многоквартирном доме, где находился подозреваемый.
Как утверждается, мужчина высказывался в поддержку киевского режима. Кроме того, он призывал в соцсетях совершать диверсии в отношении российских военнослужащих, помогать украинским боевикам, а также уничтожать госдеятелей.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Сегодня стало известно, что сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить теракты, которые планировалось совершить в Москве и Новосибирске.