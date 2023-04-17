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Задержан житель Ярославской области, призывавший в Сети совершать диверсии против ВС РФ

Анна Назайкина
18:16 17.04.2023
Кроме того, мужчина высказывался в поддержку киевского режима, он призывал помогать украинским военным.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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В Ярославской области задержан житель города Гаврилов-Ям, его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности через Сеть, сообщили в региональном управления ФСБ.

Кроме того, ведомство показало кадры задержания, которое, судя по кадрам, проходило в многоквартирном доме, где находился подозреваемый.

Как утверждается, мужчина высказывался в поддержку киевского режима. Кроме того, он призывал в соцсетях совершать диверсии в отношении российских военнослужащих, помогать украинским боевикам, а также уничтожать госдеятелей.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Сегодня стало известно, что сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить теракты, которые планировалось совершить в Москве и Новосибирске.

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