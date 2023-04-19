Президент Ирана пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу

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Иранский президент Эбрахим Раиси пригрозил разрушить Хайфу и Тель-Авив в случае действий, направленных против Тегерана. Об этом он сказал при выступлении на параде по случаю Дня армии.

«На действия против нашей страны будет дан жесткий ответ, который будет сопровождаться разрушением Хайфы и Тель-Авива», - цитирует Iranian Presidency, Keystone Press Agency, GlobalLookPress слова Раиси.

Напомним, недавно выяснилось, что в Иране бойцы Корпуса стражей исламской революции готовят атаки беспилотников на принадлежащие Израилю корабли в Персидском заливе и Аравийском море.

Тегеран рассматривает атаки на принадлежащие Израилю корабли, как одно из средств возмездия за авиационные удары в Сирии.