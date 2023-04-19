Националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

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Рано утром украинские националисты обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что боевики выпустили по городу десять ракет. Удару подверглись Петровский и Кировский районы Донецка. О пострадавших не сообщается.

Напомним, накануне националисты выпустили по Донецку высокоскоростную американскую ракету AGM-88 HARM. Удару подвергся Киевский район.

Также вчера на 14 лет лишения свободы осудили украинского наводчика, который передал артиллеристам координаты жилого дома в Первомайске.