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Украинские националисты выпустили по Донецку высокоскоростную американскую ракету AGM-88 HARM. Инцидент произошел в 17:55, удару подвергся Киевский район столицы ДНР, сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По уточненной информации: В 17:55 по городу Донецку (Киевский район) противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда «натовского» калибра 155-мм по Киевскому району Донецка.

Сегодня в Следственном комитете РФ заявили о приговоре украинскому наводчику-оператору БПЛА Владимиру Мамчуку. Обвинение доказало в суде, что он определил и передал артиллеристам координаты жилого дома в Первомайске. После этого по мирным жителям был нанесен удар из реактивной системы залпового огня. Мамчука осудили на 14 лет колонии строгого режима.