Митрополит Павел заявил о предъявлении ему подозрений

Обвинения священнослужителю предъявляют в в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что в настоящее время у него дома намереваются провести обыски. Священнослужитель также отметил, что ему предъявлены подозрения со стороны Киева.

По словам митрополита, его обвиняют якобы в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». Вместе с тем Павел указал, что его уличили в проклятиях в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня в 07.30 мне вручили подозрение... Сейчас в моем доме будут обыски», - приводит слова Павла РИА Новости.

Ранее, 31 марта митрополит Павел заявил о готовящемся штурме Киево-Печерской лавры. По его словам, информацию удалось узнать, подслушав телефонные разговоры.