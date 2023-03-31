Митрополит Павел заявил о готовящемся штурме Киево-Печерской лавры

По его словам, информацию удалось узнать, подслушав телефонные разговоры. Митрополит обратился с просьбой о молитвах к верующим и правоохранителям.

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Митрополит Павел, настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре, заявил, что стало известно о готовящемся штурме обители в 17.00. Об этом он рассказал в видео на YouTube канале «Лавра. Путь спасения».

«Нам только что стало известно, дорогие братья и сестры, что в 17 часов хотят делать разбойнический напад на лавру. Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого не будет», - заявил он.

В связи с чем он обратился к верующим и правоохранительным органам с призывом молиться.

«Просим ваших святых молитв. Просим наших воинов, защитников, полицию, другие службы, которые есть на территории лавры», - заключил Павел.

Он также охарактеризовал нынешнее время «как на пороховой бочке».

Ранее Украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска об отмене расторжения договора аренды между обителью и монастырем.