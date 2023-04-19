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Старшеклассники получат учебники с разделом об СВО к 1 сентября

Дмитрий Трунов
03:49 19.04.2023
Массово они будут использоваться в образовательных учреждениях с 2024-2025 года.
Старшеклассники получат учебники с разделом об СВО к 1 сентября
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Учебник истории с разделом о специальной военной операции на Украине будет готов к началу нового учебного года. Сначала их получат старшеклассники. Книги для них поступят в российские школы уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Учебные пособия сейчас создаются, сказала Васильева. В первую очередь это учебники истории для 10-11-х классов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов также сообщал, что к началу учебного года соответствующий учебник будет подготовлен для старшеклассников. По его словам, образовательным учреждениям дадут время, чтобы перейти на новые учебники истории. Школы смогут еще некоторое время могут работать по старому учебнику.

Рособрнадзор сообщил, что в ЕГЭ появятся задания по истории об СВО. Это произойдет после того как во все школы страны поступят нужные учебники.

Планируется, что учебники истории для 10-11-х классов с разделом о спецоперации пройдут апробацию в этом учебном году. Массово они будут использоваться в школах с 2024-2025 года. В новых пособиях должны быть раскрыты причины начала СВО.

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