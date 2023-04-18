Расчеты гаубиц Д-30 показали, как сокрушают националистов на Северском направлении

Низкая облачность и дожди не позволяют вести корректировку с воздуха, однако батарея ведет огонь не вслепую, разведчики работают на земле.

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Гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра заставляют молчать украинские минометы. Так артиллеристы 2-го армейского корпуса ведут контрбатарейную борьбу на Северском направлении.

Для артиллерии нет хорошей или плохой погоды. Бойцы работают каждый день. Дождь, туман, температура воздуха учитываются при корректировке огня, и в итоге точность стрельбы не снижается.

«Мы работаем в любую погоду, как поступает боевая задача на поражение целей. Работаем и днем, и ночью», - сказал командир батареи с позывным «Фугас».

Если на точность стрельбы погода не влияет, то последствия мощнейшего снегопада и накрывшие регион дожди серьезно осложняют жизнь нашим бойцам. Дороги размыло и вести активные наступательные действия стало практически невозможно. В таких условиях основная боевая нагрузка ложится именно на артиллерию.

От получения цели до выстрела проходит не более трех минут, конкретно этому расчету для поражения цели требуется максимум два снаряда. Низкая облачность и дожди не позволяют вести корректировку с воздуха, тем не менее, батарея ведет огонь не вслепую, разведка работает на земле.

«На земле у нас корректировщик, который корректирует по сторона света, отклонение от цели, разрывы и передает нам. Мы уже, соответственно, вносим корректуру и поражаем цель. Этот расчет у меня наиболее подготовленный, они буквально с первых дней начали работать. Бывает так, что попадаем с первого выстрела. Стараемся выложиться на максимум», - поделился командир батареи с позывным «Атом».

Поддержка штурмовых отрядов - это не только огневое поражение противника. Задачи перед артиллеристами стоят разные, и для каждой есть свои боеприпасы. Выбор снарядов у артиллеристов 2-го армейского корпуса обширный: это и осветительные - для помощи штурмовикам в ночное время суток, и дымовые - для маскировки передвижений наших войск, и универсальные осколочно-фугасные, которые как раз сейчас будут использовать для поражения вражеской пехоты на позициях.

В этом расчете за состояние снарядов отвечает боец с позывным «Байден», сам шутит, что каждый день поставляет боевикам боеприпасы: иногда с полным, иногда с уменьшенным зарядом.

«Осколочно-фугасные - для минометов, каких-то мелких укрепрайонов, осветительные - это помощь пехоте, ну а дымовые - также в помощь, когда отход или наступление», - рассказал номер расчета с позывным «Байден».

Туман рассеялся, дождь практически прекратился, а значит снова можно вести наблюдение за противником с воздуха, такое взаимодействие операторов БПЛА и артиллеристов уже стало неотъемлемой частью боевой работы.

Квадрокоптеры используют не только для разведки и корректировки огня, с помощью специальных подвесов гражданский дрон превращается в серьезную боевую единицу, точность применения которой близка к «единице», то есть один снаряд - одна цель.

«Противник проводил разведку боем, непосредственно сейчас с начальником артиллерии отработали по рейдовому отряду, до двух единиц техники пыталось прорваться в направлении Спорного, они были уничтожены. Пехота противника поражена при помощи дронов», - заявил командир батальона с позывным «Док».

Ранее корреспондент «Звезды» показал передний рубеж под Северском. Российские войска продвигаются к городу, который является важной частью логистической цепи украинских боевиков. Путь на позиции под Северск - сейчас один из самых опасных и сложных с учетом погоды последних дней, так как дороги размыты.