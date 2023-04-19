Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

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Воздушная тревога объявлена вечером в среду в нескольких областях Украины. По данным на этот час, предупреждение действует на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей.

Предупреждение об угрозе с воздуха распространяется также на подконтрольные Украине части Запорожской области и Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, Киевской и Сумской областях. В Telegram-каналах пользователи сообщают о яркой вспышке над Киевом, из нескольких регионов Украины поступают сообщения о взрывах.

В среду 19 апреля националисты ударили по Донецку 10 ракетами из РСЗО. Удару подверглись Петровский и Кировский районы Донецка. Данных о пострадавших на данный момент нет.