«Один как даст мне гвоздем»: узница концлагеря рассказала о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной

По всей России 19 апреля проводятся мероприятия ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Погибли миллионы, выжили единицы. По всей стране вспоминают жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Нацисты не щадили ни женщин, ни детей. Все новые факты зверских массовых убийств появляются до сих пор. В регионах, переживших оккупацию, проходят суды о признании преступлений фашистов геноцидом.

Это было сознательное и намеренное уничтожение народа. Всего за годы ВОВ в соответствии с бесчеловечным гитлеровским планом «Ост» только на оккупированной территории СССР было истреблено 16 миллионов мирных граждан и пленных красноармейцев.

Именно эту аббревиатуру «Ост» вместе с порядковым номером узницы концлагеря Клавдия Ивановна носит на жилетке с орденами все послевоенные годы. Сначала она попала в мужской концлагерь в Дахау. Затем - в 25-й лагерь в Мюнхене для несовершеннолетних. Две попытки побега, два ранения полученных уже в концлагерях. Но она выжила, несмотря ни на что. В добром здравии в свои 97 лет.

«Беру там какую-то палочку, нашла, беру так вот делаю, они меня увидели, я встала. Один как даст мне или гвоздем или чем, во тут вот до сих пор дырка у меня (показывает на спину) по сегодняшний день», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Сисюкина.

В 80-й День памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна рассказывает свою историю студентам. По всей стране ветераны, учителя и историки читают лекции об истинных целях геноцида, который устроили фашисты, - порабощении и истреблении славян, цыган и евреев СССР.

«Послушать речь людей, которые были в концлагерях. Впервые по-новому открыл, осознал, чем отличались наши русские военные от немецких», - поделился студент Ростовского колледжа Всероссийского государственного университета юстиции Андраник Гаспарян.

Жанна Абрамовна Косач, когда началась война, училась в начальной школе. Три года девочка жила в еврейских гетто - Кривое озеро, Доманевка, Акмечетка. На ее глазах были убиты тысячи. Она чудом несколько раз спасалась от смерти. Отца расстреляли, несмотря на то, что он шил для немецких офицеров костюмы, мать со старшей сестрой и младшим братом были вывезены в неизвестном направлении. Все это Жанна Абрамовна помнит как сейчас. Однако больше всего ей в память врезалась дата - 28 марта. День освобождения оккупированных территорий Красной армией.

«Что там было - это только надо было видеть. Сколько слез было, сколько радости было. Все радовались, что, наконец, нас освободили», - сказала бывшая малолетняя узница гетто и концлагеря Жанна Косач.

Одновременно с уроками и лекциями в рамках проекта «Без срока давности» во многих российских регионах, переживших оккупацию, проходят суды об установлении фактов геноцида. Именно сейчас идет процесс в Воронежской области, где фашистами были убиты около 200 тысяч мирных жителей, 77 тысяч - были насильственно вывезены в страны Западной Европы и на Украину на принудительные работы. В Ростовской области подобное дело уже рассмотрели. Клавдия Ивановна была одним из главных свидетелей.

«Они убивали евреев, которые не нужные им. Их собирали в машину, отправляли и там уже душили их, и на Змиевскую балку отвозили», - рассказала ветеран Великой Отечественной Войны Клавдия Сисюкина.

Памятную табличку недалеко от Нахичеванского рынка в Ростове-на-Дону установили по ее инициативе. Сама Клавдия Ивановна едва не оказалась в печально известной Змиевской балке. Ростовчанка - одна из немногих оставшихся в живых очевидцев тех страшных событий. Память о них она несет всю свою долгую жизнь. И обещает делать все, чтобы ни одна жертва нацистов не была забыта.

Ранее в Москве прошла пресс-конференция, приуроченная ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., который ежегодно проводится по всей стране 19 апреля. В 2023 году исполняется 80 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».