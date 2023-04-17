В Москве прошла пресс-конференция в преддверии Дня единых действий в память о геноциде советского народа

Участники мероприятия отметили, что необходимо чтить память тех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в ходе нацистских преступлений.

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В Москве прошла пресс-конференция, приуроченная ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., который ежегодно проводится по всей стране 19 апреля.

В 2023 году исполняется 80 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

«Я думаю, что нам необходимо здесь принимать решения и осуществлять нашу работу без оглядки на международное сообщество, потому что в текущей ситуации мы можем ее ждать очень и очень долго. Нам же необходимо изучать эту трагедию, изучать эти события, находить виновных в этих преступлениях. Безусловно, нужно почтить память тех людей, которые тогда погибли по самым разным причинам в ходе нацистских преступлений», - сказал российский историк, доктор исторических наук Руслан Гагкуев.

Он добавил, что «сегодня мы снова наблюдаем акты геноцида, осуществляемые преступным киевским режимом, исповедующим националистическую идеологию против мирного населения Донбасса».

Ранее старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик провел параллель между «пыточными» украинских националистов и содержанием военнопленных во время Второй мировой войны у фашистов. По его словам, в нацистском плену погибли две трети советских военнопленных. Эксперт подчеркнул, что нарушения норм и обычаев ведения войн, которые были в Третьем рейхе, носили более масштабный, системный и кровавый характер.