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Сенат США объявил охоту на сокровища немецких нацистов: по запросу американских конгрессменов два последних года велось расследование против швейцарского банка Credit Suisse. Опубликовали отчет, по их словам, «не полный», но предоставили несколько фактов: банк обслуживал счета 99 человек, которые имели отношение к фашистской Германии. Из них 70 нацистских преступников бежали после войны в Аргентину - эти счета были открыты после 1945 года. Не менее 14 обслуживались вплоть до нынешних лет.

«Независимая группа по расследованию идентифицировала 21 счет из списка высокопоставленных офицеров гитлеровской армии, в том числе один, принадлежавший нацистскому командиру, который был приговорен в Нюрнберге, и еще один, принадлежащий командиру СС, который также был осужден. Счет осужденного командира оставался открытым до 2002 года», - заявили в Сенате США.

В самом же «Кредит Суис» в деле поставили жирную точку. В официальном заявлении указано, что банк признал 12 счетов нацистских преступников, и вопрос был урегулирован, что навсегда освободило швейцарские банки от любых претензий, связанных с пособничеством нацистской Германии. Все остальные обвинения отвергают.

«После двухлетнего расследования, проведенного по заказу банка для изучения исторических вопросов, следователи не нашли доказательств в поддержку утверждений о том, что клиенты из аргентинского списка имели счета в банке-предшественнике Credit Suisse во время нацистского периода. Расследование также не нашло доказательств того, что восемь давно закрытых счетов, выявленных в этот период, содержали активы каких-либо жертв Холокоста», - говорится в заявлении банка.

На эту работу команда из 50 специалистов потратила более 50 тысяч часов. Использовали банковские архивы и базы данных, содержащие информацию о миллионах исторических счетов. Вручную просмотрели 480 тысяч документов и собрали существенные доказательства из внешних источников. Но швейцарские банки не зря славятся своей «закрытостью» от внешнего мира. И «Кредит Суис» - не исключение.

«Стоит сказать, Credit Suisse не был прозрачно честным, нанятые специалисты по запросу комитета США не закончили работу до конца, банк сопротивлялся, не предоставлял информацию и всячески старался сопротивляться объективному расследованию», - сказал политолог, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Колоссальные суммы, похищенные гитлеровской армией в ходе геноцида еврейского народа, переводились на личные счета высшего офицерского состава вермахта. Деньги хранились в швейцарских банках. И в 90-х европейские финансовые учреждения по итогам всесторонних расследований выплатили жертвам Холокоста и их семьям более одного миллиарда долларов. Возникает вопрос - почему же именно сейчас Вашингтон увлекся расследованиями за океаном?

«США хотели бы из "Кредит Суис" создать инструмент санкционного давления на страны, которые подвергаются этому воздействию, речь идет не только о России, но и о Китае. США контролируют весьма основательно своих сателлитов, к тому же обратите внимание, Швейцария - нейтральная страна, но она была в окружении государств, в которых свирепствовали нацисты, значит, нацисты были заинтересованы в том, чтобы была банковская система, в которой можно было бы хранить свои преступные средства, то же самое и США хотели бы использовать такую систему для того, чтобы наказывать государства», - отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

И этой версии есть подтверждение. Тот же комитет по бюджету Сената США в довесок подозревает «Кредит Суис» в помощи российским олигархам в обходе санкций. Доказательств не обнаружили, но разве это повод для американской власти отказаться от должности мирового шерифа?

Напомним, бюджетный комитет Сената США обнародовал расследование, согласно которому швейцарский банк Credit Suisse вплоть до 2020 года обслуживал счета высокопоставленных нацистов. Расследование было начато после заявления Центра Симона Визенталя в 2020 году. В нем утверждалось, что на счетах в Credit Suisse хранились средства, изъятые у евреев.