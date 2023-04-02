Боррель пошутил про председательство РФ в Совбезе ООН

Поводом для иронии стала дата председательства России в Совбезе ООН - это 1 апреля, который во всем мире отмечается как День дурака.

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Испанский политик, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель пошутил над председательством РФ в Совбезе ООН. Россия получила права председательствующей страны с 1 апреля, который во всем мире отмечается как День смеха, или День дурака.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», - написал с иронией Боррель в Twitter.

Политик заявил, что по его мнению, «Россия постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», что и стало поводом для шутки. Боррель подчеркнул, что Евросоюз не допустит «злоупотреблений со стороны РФ на посту председателя».

В российском МИД не стали реагировать на шутку Борреля, официального представителя внешнеэкономического ведомства России Мария Захарова возмутило, как в День дурака в Киеве толпа глумилась над женщиной, которая молилась о монахах Киево-Печерской лавры.

«Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют», - написала дипломат в Telegram.

Как известно, Россия с 1 апреля в течении месяца будет председателем Совбеза ООН. Среди тем, которые предстоит обсудить дипломатам за площадке Всемирной организации ситуация на Ближнем Востоке и снижение рисков при экспорте вооружений. Планируется, что ряд заседаний пройдут под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.