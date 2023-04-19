В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция задержала защитницу Киево-Печерской лавры в прямом эфире

Ян Брацкий
22:21 19.04.2023
Этим утром представители киевского режима предприняли очередную попытку захвата Киево-Печерской лавры, прибыв под стены обители в сопровождении спецназа.
Полиция задержала защитницу Киево-Печерской лавры в прямом эфире
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Правозащитницу Викторию Кохановскую, отстаивающую неприкосновенность Киево-Печерской Лавры, похитили от стен монастыря прямо во время прямого эфира. Об этом сообщает Telegram-канал канонической Украинской православной церкви. Таким образом девушку задержали полицейские, утоняется в сообщении.

«Правозащитницу Викторию Кохановскую похитили во время прямого эфира. Очевидцы сообщили, что таким варварским образом ее забрала полиция», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Кохановскую хватают и уводят неизвестные люди. На фоне происходящего слышны крики националистов и раскольников, осаждающих стены лавры. Где сейчас находится правозащитница неизвестно.

Ранее сообщалось об очередной попытке официального Киева захватить православную святыню. Комиссия украинского Минкульта опечатала одно из зданий обители. При этом чиновников не смутило, что в помещении в тот момент находились монахи. Фактически полицейские и представители национального заповедника, на территории которого находится обитель, захватили заложников. Ситуация постоянно накаляется. Под стены обители прибыли вооруженные подразделения спецназа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:14 В стране и мире
Маск назвал дефолт в США вопросом времени
20:50 В стране и мире
Швейцария отказалась официально присоединиться к организации по изъятию российских активов
19:49 В стране и мире
Видео
Украинские силовики закрыли священников и прихожан в помещениях Киево-Печерской лавры
18:00 В стране и мире
Видео
Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом
17:48 В стране и мире
Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым
Популярное
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.