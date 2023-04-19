Полиция задержала защитницу Киево-Печерской лавры в прямом эфире

Этим утром представители киевского режима предприняли очередную попытку захвата Киево-Печерской лавры, прибыв под стены обители в сопровождении спецназа.

© Фото: РИА Новости

Правозащитницу Викторию Кохановскую, отстаивающую неприкосновенность Киево-Печерской Лавры, похитили от стен монастыря прямо во время прямого эфира. Об этом сообщает Telegram-канал канонической Украинской православной церкви. Таким образом девушку задержали полицейские, утоняется в сообщении.

«Правозащитницу Викторию Кохановскую похитили во время прямого эфира. Очевидцы сообщили, что таким варварским образом ее забрала полиция», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Кохановскую хватают и уводят неизвестные люди. На фоне происходящего слышны крики националистов и раскольников, осаждающих стены лавры. Где сейчас находится правозащитница неизвестно.

Ранее сообщалось об очередной попытке официального Киева захватить православную святыню. Комиссия украинского Минкульта опечатала одно из зданий обители. При этом чиновников не смутило, что в помещении в тот момент находились монахи. Фактически полицейские и представители национального заповедника, на территории которого находится обитель, захватили заложников. Ситуация постоянно накаляется. Под стены обители прибыли вооруженные подразделения спецназа.