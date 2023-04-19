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Украинские силовики закрыли священников и прихожан в помещениях Киево-Печерской лавры

Павел Кольцов
19:49 19.04.2023
Киевский режим не скрывает, что ситуация с Киево-Печерской Лаврой - это не спор двух хозяйствующих субъектов, это атака на всю Украинскую православную церковь (УПЦ).
Украинские силовики закрыли священников и прихожан в помещениях Киево-Печерской лавры
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Украинские власти предприняли новую попытку захватить Киево-Печерскую лавру. Комиссия Минкульта опечатала одно из зданий обители, причем вместе с монахами канонической УПЦ, которые находились внутри. При этом чиновники прибыли на место в сопровождении полицейского спецназа.

Звуки молитвы прерываются пронзительными криками. Толпа верующих пытается прорваться в корпус Киево-Печерской лавры. Полицейские стараются их оттеснить. Доходит до рукопашной.

Утром чиновники из Министерства культуры Украины в сопровождении полицейских вскрыли замки, вломились в помещения Лавры и заблокировали входы изнутри. В одном из корпусов закрыли священников и прихожан, а двери опечатали. Фактически полицейские и представители национального заповедника, на территории которого находится обитель, захватили заложников.

Ситуация еще больше накаляется, к Лавре стягивается вооруженный автоматами полицейский спецназ. Противостояние вокруг святыни началось в марте, когда украинский Минкульт в одностороннем порядке расторг договор аренды. От монахов потребовали до начала апреля покинуть обитель. Однако решения суда о расторжении договора аренды пока нет. Представители Украинской православной церкви (УПЦ) сегодняшние события называют попыткой силового захвата.

«Сотрудники полиции нарушили закон. Они превысили свои служебные полномочия. Потому что представители полиции не имели права это делать. Сотрудниками монастыря было подано заявление об уголовном преступлении со стороны сотрудников национального заповедника. Заявление это у нас зарегистрировали. Мы подали заявление в отношении сотрудников полиции, которые способствовали этому преступлению», - заявил адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман.

Перспективы разбирательства туманны. Ранее раскольникам уже передали два храма Лавры, в том числе главный Успенский собор. Монахам предложили остаться при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. За сложившейся в стране ситуацией с гонениями по языковому и религиозному признаку следят в Кремле. Сегодняшнюю рейдерскую атаку прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна, она последовательна. Мы решительно осуждаем эти действия», - отметил представитель Кремля.

Киевский режим не скрывает, что ситуация с Лаврой - это не спор двух хозяйствующих субъектов, это атака на всю Украинскую православную церковь.

«Уже в восьми областях местные законодательные собрания, у нас в каждом регионе есть такие собрания, так вот в 8 областях УПЦ была запрещена решением местных заксобраний. Думаю, этот процесс будет распространяться. Как известно, процессы распада, если их не останавливать, они набирают такую скорость, что их невозможно остановить», - сказал историк русской церкви Сергей Бычков.

Для достижения своей цели Киев не гнушается и уголовным преследованием священников. Наместника монастыря митрополита Павла обвинили в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России. Священника отправили пока под домашний арест.

Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что силовики вошли на территорию Киево-Печерской лавры, они блокируют входы в помещение. Как утверждается, представители комиссии Министерства культуры заходят в некоторые помещения лавры, срезая замки болгаркой. Тем временем верующие канонической УПЦ на территории монастыря продолжают молиться.

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