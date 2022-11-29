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Львова-Белова оценила эффективность лагерных смен для детей из новых регионов

Ян Брацкий
15:40 29.11.2022
Со слов уполномоченного при президенте по правам ребенка, большое внимание уделяется психологическому сопровождению подростков, которые пережили военные действия.
Львова-Белова оценила эффективность лагерных смен для детей из новых регионов
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Около 800 детей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей посетили Россию. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она рассказала об эффективности лагерных смен, организованных для маленьких гостей из новых регионов.

«Уже 800 ребят, четыре смены, приезжают в разные регионы, и мы их знакомим с Россией, с социокультурным пространством, интегрируем их в российское образовательное пространство. Большое внимание уделяем психологическому сопровождению детей, которые пережили военные действия», - приводит RT заявление Львовой-Беловой.

По ее словам, с подростками, которые потеряли мечты и личные ориентиры, активно работают психологи. Уже сейчас дети понимают, что «интеграция с Россией много чего дала», отметила она.

В начале месяца Мария Львова-Белова посетила Херсонскую область, где проанализировала работу региона по защите законных интересов детей в различных сферах. Кроме того, в Геническе прошло совещание с профильными ведомствами региона. Детский омбудсмен посетила школу-интернат для детей с заболеваниями дыхательных путей и больницу с детьми-отказниками. Львова-Белова передала детям подарки на средства, собранные в рамках акции «Детям - в руки».

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