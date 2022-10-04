Исторический рекорд: госдолг США впервые превысил $31 трлн

Как отмечают СМИ, в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей.

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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило, что государственный долг страны впервые в истории превысил 31 триллион долларов. По состоянию на 3 октября 2022 года США были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

Большая часть долговых обязательств выпадает на частные лица, на их долю приходится более $24 трлн. Долги Соединенных Штатов перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.

Как отмечают СМИ, в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США в скором времени могут объявить дефолт по внешнему долгу. По его мнению, рост заимствований привел к тому, что госдолг превысил 30 триллионов долларов. Он предположил, что главной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители стал работающий в США и Европе «печатный станок».