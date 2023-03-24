Командующий ВС Швейцарии допустил, что страна примет участие в учениях НАТО

Командующий Вооруженными силами страны Томас Зюссли отметил важность процедуры развертывания, а также структуры и процессов учений Североатлантического блока.

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Швейцария может принять участие в военных учениях НАТО, которые проводятся на основании пятой статьи Вашингтонского договора, подразумевающей принцип коллективной обороны. С таким заявлением выступил командующий Вооруженными силами страны Томас Зюссли.

«Для нас нет особой разницы, будут ли это учения по статье 5 или общие учения. Для нас важно понять процедуры развертывания, структуры, процессы», - сказал он в беседе с местной телерадиокомпанией SRF.

По его словам, помимо Военно-воздушных сил и спецназа центрально-европейского государства, в совместной со странами Североатлантического альянса подготовке могли бы принимать участие и сухопутные подразделения швейцарских войск.

Ранее стало известно, что Германия хотела бы выкупить у Швейцарии танки Leopard 2, как уточняется, в собственных интересах, а не для поставок Украине. Военных причин отказаться выводить танки из эксплуатации официальный Берн не видит, но властям предстоит определиться - стоит принимать такое решение или нет.