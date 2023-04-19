В Москве откроется музей спортивного общества «Динамо»

Для посетителей уникальный проект на территории Петровского парка станет доступен в пятницу, 21 апреля.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Столетняя история спортивного общества «Динамо» найдет отражение и в уникальном музее, который появился в Москве. Для всех посетителей он откроет двери уже в эту пятницу, 21 апреля.

Экспозиция насчитывает более 200 экспонатов. Это и завоеванные трофеи легендарных динамовцев, хроника самых ярких побед, личные вещи спортсменов, афиши соревнований, газетные статьи, мультимедийные инсталляции, а также редкие документы.

«Это поистине знаковое событие - история общества "Динамо", этой крупнейшей общественно-государственной спортивной организации, станет максимально доступна москвичам и гостям столицы», - сказала генеральный директор музея «Динамо» Наталья Малинова.

Проект площадью 1 300 квадратных метров расположен на территории Петровского парка, который с 20-х годов прошлого века считается эпицентром спортивной и культурной жизни страны.

Накануне Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» отметило вековой юбилей. Под знаменитой эмблемой выступали легендарный вратарь Лев Яшин, фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков, гимнастка Людмила Турищева, хоккеист мирового уровня Александр Овечкин. Трудно представить, что гигантский стадион «Динамо» имени Льва Яшина, вмещающий в себя более 70 тысяч человек, станет домом для зародившегося 100 лет назад небольшого спортивного общества, где тренировались сотрудники правопорядка и молодежь.