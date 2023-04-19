К месту столкновений в Киево-Печерской лавре подтягиваются «красные береты» с автоматами

Украинские силовики заблокировали для прихожан входы в помещения, однако верующие все равно пытаются прорваться.

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Силовики вошли на территорию Киево-Печерской лавры, они блокируют входы в помещение. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Как утверждается, представители комиссии Министерства культуры заходят в некоторые помещения лавры, срезая замки болгаркой. Тем временем верующие канонической УПЦ на территории монастыря продолжают молиться.

Внутри 39-го корпуса Киево-Печерской лавры, который ранее был опечатан, заперты люди. Силовики опечатали дверь и не собираются их выпускать. Некоторым прихожанам удалось прорваться в корпус через выломанные двери.

Впоследствии в соцсетях появились кадры полиции в красных беретах, вооруженной автоматическим оружием. Верующие встретили силовиков Пасхальным тропарем «Христос воскресе из мертвых...».

Ранее «Звезда» рассказывала о противостоянии вокруг Киево-Печерской лавры и православных церквей на Украине.