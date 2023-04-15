Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев надеется в июле получить приглашение в НАТО
Украина делает большие ставки на предстоящий саммит НАТО в Литве и надеется получить приглашение в альянс по итогам встречи членов альянса в июле. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству», - приводит RT слова главы украинского МИДа.
Киев рассчитывает получить от стан НАТО гарантии безопасности и считает, что лучшая защита - если Украина станет членом НАТО.
Напомним, что Украина неоднократно заявляла о намерении вступить в Североатлантический альянс, но пока не заметно встречных шагов от самого НАТО, что впрочем не мешает блоку оказывать Киеву военную помощь в виде поставок оружия и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что жители Берлина вышли на «пасхальный марш» против поставок оружия Украине и требованием о проведении мирных переговоров.